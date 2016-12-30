Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sel suyunda yüzen çılgınlar konuştu

Mersin'de etkili olan yağışlar nedeniyle sel sularının biriktiği alt geçitte deniz yatağı eşliğinde yüzen 2 kişi, ilginç görüntüler oluşturdu.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kent merkezi ve ilçelerde dün gece başlayan, sabah saatlerinde de etkisini arttıran yağışların beraberinde getirdiği sel, günlük hayatı adeta durma noktasına getirdi.Çok sayıda yol, iş yeri ve ev su altında kalırken, merkez Yenişehir ilçesindeki Tulumba Battı-Çıktı Kavşağı'nın su basan alt geçidinde de araçlar mahsur kalırken, 27 yaşındaki Ali Mutluay ve 31 yaşındaki Ergün Tosun ise mayo giyip, suya deniz yatağı atarak yüzdü.Etraftakilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan alt geçitteki suda yüzen gençlerin görüntüleri, kısa zamanda sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

 

 

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkler hakkında hüküm veren DEAŞ'lı teröristin sonu

Türkler hakkında hüküm veren DEAŞ"lı teröristin sonu

Başbakan Binali Yıldırım emeklilerle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım emeklilerle bir araya geldi

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova lideri Taçi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova lideri Taçi ile bir araya geldi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA