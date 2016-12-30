Sel suyunda yüzen çılgınlar konuştu

NBA’da gördüklerini hurda ve atık malzeme ile yaptılar

Şanlıurfalı öğrenciler Amerika’nın dünyaca ünlü basketbol ligi olan NBA’de gördükleri on binlerce dolarlık aletin benzerini hurda ve atık malzeme ile yaptı. Bu aletin Türkiye’de ilk defa yapıldığı belirtildi.