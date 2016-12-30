Sel suyunda yüzen çılgınlar konuştu
Mersin'de etkili olan yağışlar nedeniyle sel sularının biriktiği alt geçitte deniz yatağı eşliğinde yüzen 2 kişi, ilginç görüntüler oluşturdu.
Kent merkezi ve ilçelerde dün gece başlayan, sabah saatlerinde de etkisini arttıran yağışların beraberinde getirdiği sel, günlük hayatı adeta durma noktasına getirdi.Çok sayıda yol, iş yeri ve ev su altında kalırken, merkez Yenişehir ilçesindeki Tulumba Battı-Çıktı Kavşağı'nın su basan alt geçidinde de araçlar mahsur kalırken, 27 yaşındaki Ali Mutluay ve 31 yaşındaki Ergün Tosun ise mayo giyip, suya deniz yatağı atarak yüzdü.Etraftakilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan alt geçitteki suda yüzen gençlerin görüntüleri, kısa zamanda sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
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