Selahattin Demirtaş’ı eleştiren gazeteci ve siyasetçiye hapis cezası

6-7 Eylül olayları sırasında PKK destekçilerini sokağa davet ederek olaylardan sorumlu tutulan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı sosyal medya üzerinden eleştiren gazeteci Adem Özköse ve Hüda-Par Yüksek İstişare Üyesi Süleyman Atmaca 2 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, hapis cezası kararını emsal kabul edileceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılan davaya da sunacaklarını açıkladı.

Ankara 30'uncu Asliye Mahkemesi'nce 2 yıl 15 gün hapse mahkum edilen Adem Özköse mahkeme kararı sonrası, "6-7 Ekim olaylarında Selahaddin Demirtaş halkı sokağa çağırarak 40 civarında vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bende bu nedenle iddianamede belirtildiği gibi twetter hesabımdan ‘vatandaşlarımızın katili Selahaddin Demirtaş isimli provakatöre hesap sorulmalıdır’ şeklinde bir tweet attım. Bu tweet düşünce özgürlüğü kapsamına girmektedir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: YENİŞAFAK