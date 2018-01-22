'Selam Tevhid'de kumpas' davasında ara karar

"Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması"nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu 81 sanığın yargılandığı davaya bakan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye talebinin reddine karar vererek, duruşmayı 5 Şubat'a erteledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar ve taraf avukatlarının talepleri alındı.

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ensar Doğan, Erkan Ünal, Gafur Ataç, İsa Ardıç, İsmail Yalınız, Kürşat Durmuş, Mehmet Işık, Mehmet Kuru, Muhammed Kaya, Mustafa Uyanık, Necati Arslan, Oğuzhan Ceylan, Osman Özgür Açıkgöz, Ömer Köse, Ramazan Avşaroğlu, Selman Yuyucu, Yurt Atayün, Ziya Yalabuk, Halil Akdeniz, Abdulkadir Ağır, Abdullah Şahin, Adem Demir, Ahmet Yurtsever, Bekir Enes Arı, Hasan Yüksek, Muhammet Yakup Acar, Murat Çobanoğlu, Mustafa Arsu, Mustafa Becerikli, Samet Sincar, Serhat Taner Doğan, Mustafa Şahin, Mücahit Gökoğlu ve İlyas Turan'ın tutuklama sebebi ve şartlarında, lehine bu aşamada değişiklik meydana gelmediği, kaçma şüphesi, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yeterli olmayışını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, müştekiler Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, sanıklara yüklenen ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs'', ''Özel hayatın gizliliğini ihlal'' ve ''Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi'' suçlarından doğrudan doğruya zarar görme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle ''katılan'' sıfatıyla davaya kabullerine hükmetti.

Yakalama ve adli kontrol kararları

Sanıklar Fetullah Gülen ve Emre Uslu hakkında çıkarılan gıyabi tutukluluk kararının da devamını kararlaştıran heyet, aralarında eski emniyet müdürü Serdar Bayraktutan'ın da bulunduğu 12 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmalarına yönelik çıkarılan yakalama kararının devamına ve infazlarının beklenilmesine hükmetti.

Tutuksuz sanık Yunusemre Uzunoğlu hakkında, konulan adli kontrol tedbirine uymadığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasına karar veren heyet, 18 tutuksuz sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmak suretiyle adli kontrol kararı uygulanmasına hükmetti.

Duruşmayı 5 Şubat'a erteleyen heyet, duruşmaların 6, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26 ve 27 Şubat'ta da sürdürülmesine karar verdi. Heyet, bugüne kadarki duruşmalarda henüz ifadesi alınamayan tutuklu sanıkların bir sonraki celselerde savunmalarının alınmasına, sanıkların savunmalarını yapmadıkları takdirde savunma yapmaktan kaçınmış sayılacaklarına hükmetti.

Sanık, müşteki avukatının üzerine yürüdü

Mahkeme heyeti, kapalı yapılan duruşmada, tutuklu sanığın müştekilerin üzerine yürüdüğü ve bu sırada çıkan olayları tutanağa yazdırdı.

Tutanakta, sanık Necati Arslan'ın duruşma sırasında söz almaksızın, davaya katılan müştekiler Hakkı Selçuk Şanlı ve Hasan Kılıç'ın avukatı Cüneyt Toraman'a, beyanda bulunduğu sırada müdahale ederek bağırdığı, bunun üzerine mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan tarafından uyarıldığı ancak sanığın duruşmanın düzeninin ve disiplinini bozucu hareketlerine devam ederek, müştekilerin üzerine yürüdüğü belirtildi.

Bunun üzerine jandarmanın sanığa müdahale ettiği belirtilen tutanakta, sanık Arslan'ın, müşteki avukat Toraman'a ''ulan'' diye bağırdığı, daha sonra mahkeme başkanına da bağırdığı ve tüm ihtarlara uymaması nedeniyle jandarmaca zor kullanılarak duruşma salonundan çıkarıldığı kaydedildi.

Heyet, duruşmada olay çıkaran sanık Arslan hakkında 4 gün disiplin hapis cezasına karar verdi.

Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İrfan Fidan tarafından hazırlanan 10 bin 529 sayfalık iddianamede, aralarında firari sanıklar Fetullah Gülen, Emre Uslu ile eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve muvazzaf subayların da bulunduğu 122 sanık yer alıyor.

İddianamede, 122 sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, bazı bakanlar, MİT Müsteşarı, üst düzey siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 968 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Mahkeme heyeti, davanın 3. duruşmasında, CMK 182. maddesindeki "Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir" hükmü uyarınca, tüm duruşmaların kapalı yapılmasına karar vermişti.

Davanın 18 Mart'taki duruşmasında ise aralarında Fetullah Gülen, Emre Uslu ile tutuklu yargılanan 23 muvazzaf askerin de bulunduğu 44 sanık hakkındaki dosyanın ayrılarak, Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulması olayına ilişkin Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmedilmişti.

Firari sanıklar Gülen ve Uslu hakkındaki dosyanın, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin suçları kapsadığı gerekçesiyle Yargıtay'a gönderildiği, diğer suçlar yönünden yargılamanın ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği belirtilmişti.