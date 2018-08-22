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Selçuk ilçesinde trenin raydan çıktığı kazada yaralanan olmadı

İzmir'in Selçuk ilçesinde İzban treni raydan çıktı, yolculardan yaralanan olmadı.

  • AA
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Selçuk ilçesinden kalkan en son İzban treni, rayların makas ağızlarının açılması nedeniyle raydan çıktı.

Olayda yaralanan olmazken, yolcular Eshot otobüsüyle İzmir'e gönderildi.

Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı da arızayla ilgili bilgi almak için kaza yerine geldi.

Olayın, sıcak havanın etkisiyle rayların genleşmesi sonucu makas ağızlarının açılmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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