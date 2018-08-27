‘Selçuklu Meydan Mezarlığı’na yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle kazı çalışmalarının yapıldığı mezarlıkta şehitler için dua edenler, tarihe yön veren destanı yazan ecdadın mezar taşlarını inceledi. Ziyaretçiler, üzerlerindeki yazılar, kabartmalar, oymalarıyla birbirinden değerli 8 bin 200 mezar taşının bulunduğu mezarlıkta fotoğraf çektirdi. Malazgirt Zaferi etkinlikleri için Ahlat’a gelen Öğretim Üyesi Sevgi Yüksel Uzunöz, Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı görme imkanı bulduğunu söyledi. Tarihe tanıklık etmenin kendisine duygulu anlar yaşattığını aktaran Uzunöz “Yabancılar bizden daha çok gelip buraları ziyaret ediyor. Buranın bütün Türk vatandaşları tarafından ziyaret edilmesi gerekiyor” dedi. Ahlatlı Aslı Değerli de “İnsanlar, Başkanımız Erdoğan öncülüğünde düzenlenen etkinlikler sayesinde buraya gelerek tanıma imkanı buldu. Türkiye burada birlik oldu. Onun sayesinde Ahlat’ın değeri bilinmeye başladı” dedi.