UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi'nin ziyaretçi sayısı 7 ayda 1,5 milyona ulaştı.



Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği tarihi camiye yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin giderek arttığını söyledi.



Hacıoğlu, geçen yılın ilk 7 ayında Selimiye'yi 1 milyon 225 bin turistin ziyaret ettiğini, bu rakamın 2018 yılının aynı sürecinde yaklaşık yüzde 20 arttığını belirtti.



Selimiye'nin bir çekim merkezi olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "Selimiye'nin ziyaretçi profili UNESCO'ya girdikten sonra gerçekten çok değişti. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerden de çok ilgi gören bir cami. UNESCO'da olması sebebiyle, kendi içinde gizlediği gizem ve sırları dolayısıyla ve mimari deha olmasından dolayı çok büyük ilgi görüyor." dedi.



Bu yıl Selimiye'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşandığını aktaran Hacıoğlu, "Geçen yılın ilk 7 ayında Selimiye'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin sayısı 1 milyon 225 bin civarındaydı. Bu sayı 2018 yılı için temmuz ayı bitmeden 1 milyon 500 bine ulaştı. Geçen yılla bu yıl arasında yaklaşık yüzde 20'lik bir fark var. Bu artışı, yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için gelen gurbetçilerimizin Edirne'ye uğramalarını ve Selimiye gibi bir şaheseri ziyaret ederek kentten ayrılmalarına bağlıyorum." şeklinde konuştu.



Hacıoğlu, gurbetçilerin yurda girişlerinin yoğun olduğu dönemlerde, sınır kapılarında tanıtım faaliyetleri yaptıklarını da vurguladı.



Geçmiş yıllarda Edirne'yi geçiş güzergahı olan kullanan gurbetçilerin artık kente uğramadan ayrılmadıklarını aktaran Hacıoğlu, şöyle devam etti:



"Sınır kapılarımıza stantlar kurduk. Hem turizm sektörünü hem de Edirne'yi tanıtıcı broşürler verdik. Böylece onların Edirne'ye gelmelerini sağladık ve buna bağlı olarak ziyaretçi sayısında önemli bir artış oldu. Tabii Edirne'ye gelen ziyaretçi sayısının artmasıyla kentin turizm sektörü bundan payını aldı.



Edirne'deki oteller son 1 ayda yüzde 90'ların üzerinde bir doluluk oranıyla hizmet veriyor. Neredeyse boş yer bulmak imkansız hale geldi. Artık Edirne'de turizm yılın tüm aylarına yayılmak üzere. Ocak ve şubat aylarını saymazsak 10 ay boyunca kentimizde bir hareketlilik var. Yıl sonunda Edirne genelinde ilçeler de dahil olmak üzere kente gelen ziyaretçi sayısının 3,5 milyon olmasını bekliyoruz."