Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada 13'üne ağırlaştırılmış 37 FETÖ'cüye müebbet hapis cezası verildi
Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, sanıklardan 13'üne ağırlaştırılmış müebbet, 37'sine müebbet hapis cezası verildi
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