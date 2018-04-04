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Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada 13'üne ağırlaştırılmış 37 FETÖ'cüye müebbet hapis cezası verildi

Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, sanıklardan 13'üne ağırlaştırılmış müebbet, 37'sine müebbet hapis cezası verildi

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