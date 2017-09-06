Selimiye Kışlası'nın kahramanları FETÖ’yü karanlığa gömdü

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerin üs olarak kullandığı yerlerden bir tanesi olan Selimiye Kışlası'ndaki darbecilerin elektriklerin kesilerek etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe Ordu evinin işgal edilmesiyle ilgili İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın geçtiğimiz duruşmasında Ordu Evi'nin o geceki sorumlusu Albay İbrahim Cem Gültekin, tanık sıfatıyla mahkemede ifade verdi. Darbecileri o gece ordu evinden içeri almayan Gültekin, o dönem 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar'la arasında geçen telefon trafiğini mahkemede anlattı. Gültekin, Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı arayarak 'Komutanım eğer müsaade ederseniz haberleşmelerini önleyebiliriz' dediğini aktardı. Dündar'ın da olur vermesiyle kışladaki darbe karşıtı subaylar tarafından ana şalter kapatılarak darbecilerin iletişim ağı çökertildi. Dündar'ın emri sonrasında kışlayı kontrol altına almak için harekete geçtiklerini aktaran Gültekin, halk tarafından "darbeci" sanılmalarını önlemek için iki adet TOMA talebinde bulunduğunu söyledi. Gültekin, "Yine bir telefon görüşmemizde Komutanımız 'Halkı Selimiye Kışlası'na yönlendirebilir miyiz?' dedi. Çünkü artık biz Fenerbahçe'deki kontrolü sağlamıştık. Artık müdahale etmemiz gerektiğini, Murat Yarbay, bizim de emrimizle orada birliğin tamamen emir komutasını aldı" ifadelerine yer verdi.