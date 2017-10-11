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Şemdinli davasında tutuklu sanıklar yeniden yargılanacak

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi, HSK tarafından ihraç edilen savcı Sarıkaya'nın itiraflarıyla gündeme gelen Şemdinli davasında, sanık astsubaylar Kaya ve İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Ateş'in yeniden yargılanmasına karar verdi.

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Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Kasım 2005'te Şemdinli'deki Umut Kitapevi'nebomba atılmasıyla ilgili davada "yeniden yargılama" talebini kabul ederek, infazın durdurulmasına karar verdi.

Kamuoyunda "Şemdinli davası" olarak bilinen, Umut Kitapevi'ne bomba atılmasıyla ilgili davada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ile PKK itirafçısı Veysel Ateş'in avukatlarının, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilen savcı Ferhat Sarıkaya'nın itiraflarının ardından yargılamanın yenilenmesi amacıyla Van 1. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları başvuru kabul edildi.

Talebi değerlendiren mahkeme, sanıkların yeniden yargılanmalarına, haklarında verilen kesinleşmiş 39 yıl 10 ay 27'şer gün hapis cezasının infazının da durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmetti.

1. Ağır Ceza mahkemesi, 2 Ekim'de de tutuklu 3 sanığın "örgüt kurmak" suçundan beraat etmesini kararlaştırmıştı.

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