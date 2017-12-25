Şemdinli Gediktepe Üs Bölgesi'nde el bombası patladı: 1 askerimiz şehit, 2 askerimiz yaralandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesinde, kazaen el bombasının patlaması sonucu 1 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralandı
- İHA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesinde, kazaen el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakolu'na bağlı Gediktepe Üs Bölgesinde, kazaen el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
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