Şemdinli ilçe merkezinden geçen askeri konvoy, sınıra doğru gitti
Hakkari’nin Şemdinli ilçe merkezinden geçen askeri konvoy, Irak’ın kuzeyindeki sınır birliklerine doğru gitti.
- İHA
Yüksekova ilçesi istikametinden gelerek Şemdinli ilçe merkezinden geçen yaklaşık 15 araçlık konvoy, Irak’ın kuzeyinin sıfır noktasında bulunan Derecik beldesine doğru ilerledi. ‘Kirpi’ adı verilen araçlardan oluşan konvoyun geçişi sırasında ilçe merkezinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Askeri konvoyun sınırdaki birliklere takviye olarak gittiği öğrenildi.
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