Şemdinli’de cadde ve sokaklara kilit parke taşı döşeniyor
Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, cadde ve sokaklara kilitli parke taşı döşüyor.
- İHA
Şemdinli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle Cankaya Caddesi ile 308. Sokak’ta başlatılan kilitli parke taşı çalışmaları tamamlandı. Cadde ve sokaklara döşenen kilitli parke taşının ardından vatandaşlar çamurdan kurtarılmış oldu. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ettiler.
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