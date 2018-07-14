Şemdinli’de cadde ve sokaklara kilit parke taşı döşeniyor

Şemdinli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle Cankaya Caddesi ile 308. Sokak’ta başlatılan kilitli parke taşı çalışmaları tamamlandı. Cadde ve sokaklara döşenen kilitli parke taşının ardından vatandaşlar çamurdan kurtarılmış oldu. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ettiler.