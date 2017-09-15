Şemdinli'de 'kahrolsun PKK' sloganları

Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Üzümkıran köyüne giden Vali Toprak, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar tarafından "Kahrolsun PKK”, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla karşılandı. Köy camisindeki taziyede Altınkum ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Cüneyit Orhan Toprak, Üzümkıran köyünün terörle mücadelede her zaman devletin ve güvenlik güçlerinin yanında olduğunu söyledi.

Üzümkıran köyü sakinlerinin teröre geçit vermediğini ifade eden Vali Toprak, “Çok değerli Üzümkıran kardeşlerim, öncelikle cümleten başımız sağ olsun. Korucu kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Bizim Üzümkıran’a dördüncü beşinci gelişimiz. Geçen Ramazan ayındaki iftar programımız hariç maalesef şehitlerimizin cenazeleri, taziye ve defin münasebetiyle aranızda bulunduk. Bu zor bölgede, teröristlerin yoğun olarak hedef belirlediği bu zor coğrafyada, kahraman Üzümkıran kardeşlerimiz, korucu olanlar, korucu olarak normal hayatına devam edenler, vatandaşlık görevleri çerçevesinde devletinin, bayrağının ve bütün milletimizin yanında olarak bu zorlu mücadeleye çok ciddi ve önemli katkı sağlıyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten buraya gelmeden önceki Üzümkıran bölgesinde 90’lı yıllarda sergilemiş olduğunuz kahramanlıklar hala anlatılıyor” dedi.

“Bu zorlu coğrafyada terör örgütü zorlasa da yaklaşamadı, o yüzden istediği hâkimiyeti kuramadı” diyen Vali Toprak, “Eski köyünüzün bulunduğu yerde de o zorlu yıllarda terör örgütünün çok daha güçlü şekilde devletimize, askerimize, milletimize saldırdığı dönemlerde de Üzümkıranlılar teröre geçit vermemişler. Bugünde yerleşmiş olduğunuz bu bölgede şehitler veriyorsunuz. Bütün her şeyinizi, canınızı, malınızı, mesainizi, devletimizin, milletimizin bekası için seferber etmiş durumdasınız. Devletimiz de bunun bilincinde. Başta Sayın İçişleri Bakanımız olmak üzere Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten Üzümkıran denildiğinde başka bir psikolojiye geçiyorlar, yüzlerinde başka bir sevgi oluşuyor. Bu zorlu bölgelerde gözünüzü budaktan esirgemeden bu terör örgütü denen şebekeyle mücadeleniz büyük takdir topluyor” diye konuştu.

“Şehitlerimiz vatan, millet için kutsal bir dava uğruna canlarını feda etmişler” diyen Vali Toprak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben bu duygularla kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ben bugüne kadar ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Siz Üzümkıranlı kardeşlerimi de ayrıca saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biz bu birlik beraberliğimizi, ortak değerlerimizi kaybetmediğimiz müddetçe bizi hiçbir iç ve dış gücün parçalaması, yıkması, yok etmesi söz konusu dahi olamaz. Yeter ki çelikleşmiş birlikteliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi devam ettirelim."

Vali Toprak, daha sonra şehit güvenlik korucusu Fevzi Altınkum’un ailesini de evinde ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Toprak, daha sonra Durak Kalekolunun yapılacağı bölgede incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Şemdinli ilçesindeki esnafları da iş yerlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet eden ve taleplerini dinleyen Vali Toprak, daha sonra ilçeden ayrıldı.