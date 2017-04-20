Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şemdinli'de PKK'ya ait mağarada mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Boğazköy Arıdeliği Tepesi'nde yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde mağara tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Mağarada yapılan arama faaliyetinde AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, kasatura, 113 fişek, G3 marka uzun namlulu silaha ait 3 şarjör, 20 fişek, 3 adet 9 mm ve 7 adet 7.65 mm tabanca mermisi, piknik tüpü ve jeneratör ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adana'da esrarengiz ölümler... Anne, baba, oğul ve teyze 1.5 ay içerisinde hayatını kaybetti

Adana'da esrarengiz ölümler... Anne, baba, oğul ve teyze 1.5 ay içerisinde hayatını kaybetti

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA