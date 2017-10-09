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Şemdinli'de SİHA'lı operasyon: 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından yeri tespit edilen 1 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildi.

  • DHA
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Hakkari Valiliği'nden operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, "Şemdinli İlçesi Balkayalar bölgesinde tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubu SİHA ile yapılan hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor" denildi.     
 

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