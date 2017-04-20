Semiha Yıldırım 81 ilden çocukları misafir edecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, 81 ilden gelecek 10-14 yaş arası dezavantajlı 81 çocuğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İstanbul’da misafir edecek.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım'ın eğitimci eşi Semiha Yıldırım, "81 İl 81 Çocuk" projesi kapsamında, İstanbul'a getirilen çocukları, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ağırlayacak. Çocuklar, üç gün sürecek etkinliğinin son gününde eğitimci Semiha Yıldırım ile buluşacak.

Program sayesinde eğitimci Semiha Yıldırım da anılarını tazeleyecek. Uzun yıllar ilkokul öğretmeni olarak görev yapan Yıldırım, 23 Nisan'da, öğretmenlik günlerinde olduğu gibi çocuklarla oyun oynayacak, uçurtma uçuracak ve çeşitli etkinliklere katılacak.

Çocuklar, günün anısına Başbakanlık Ofisi'nin bahçesine 81 ilden getirdikleri toprak ile fidan dikecek. Çocuklara okullarının ya da evlerinin önüne dikmeleri için de 81 fidan hediye edilecek.

Semiha Yıldırım'ın himayesinde hazırlanan proje ile Türkiye'nin her ilinden gelen 81 çocuk 21-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da bir araya gelecek.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın misafiri olarak 81 ilin Kızılay şube temsilcileri ile birlikte gelen çocuklar, üç gün boyunca İstanbul'un tarihi ve eğlence mekanlarını da gezerek, bayramlarının tadını çıkaracak.