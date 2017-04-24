Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şempanze Can, Belediye Başkanı Şahin'e zor anlar yaşattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hayvanat Bahçesi'nin maskotu şempanze Can'ı sevmeye çalışırken beklenmedik bir tepki gördü.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde doğan ve Hayvanat Bahçesi'nin maskotu haline gelen şempanzeye Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Can ismi verilmişti. Zooloji ve doğa müzesi açılışına katılan Şahin karşısında şempanze Can'ı görünce kucağına aldı. Bir süre küçük şempanzeyi seven Başkan Şahin, beklenmedik bir tepki ile karşılaştı. Can'ın attığı tokat sonrası Belediye Başkanı Şahin’in gözlüğü düştü. Tepkiye rağmen küçük şempanzeyi bırakmayan Şahin, Can'ı severek sakinleştirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kayıp kızlarına kavuşan aileler çok mutlu

Kayıp kızlarına kavuşan aileler çok mutlu

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Türkiye'de! Fiyatlar düştü...

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Türkiye'de! Fiyatlar düştü...

Dünyanın en çılgın evi!

Dünyanın en çılgın evi!

Yıllar siyasileri böyle değiştirdi

Yıllar siyasileri böyle değiştirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA