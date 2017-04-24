Şempanze Can, Belediye Başkanı Şahin'e zor anlar yaşattı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde doğan ve Hayvanat Bahçesi'nin maskotu haline gelen şempanzeye Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Can ismi verilmişti. Zooloji ve doğa müzesi açılışına katılan Şahin karşısında şempanze Can'ı görünce kucağına aldı. Bir süre küçük şempanzeyi seven Başkan Şahin, beklenmedik bir tepki ile karşılaştı. Can'ın attığı tokat sonrası Belediye Başkanı Şahin’in gözlüğü düştü. Tepkiye rağmen küçük şempanzeyi bırakmayan Şahin, Can'ı severek sakinleştirdi.