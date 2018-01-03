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Senegal'de cumhurbaşkanından 541 mahkuma af

Batı Afrika ülkesi Senegal'de cumhurbaşkanı tarafından 541 mahkum affedildi.

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Batı Afrika ülkesi Senegal'de 541 mahkum affedildi.
 
Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Macky Sall, yeni yıl dolayısıyla birçoğu hırsızlık ve adi suçlardan hüküm giyen 541 mahkum için af yetkisini kullandı.
 
Afla salıverilenler arasında 18 yaş altında 13 ve 65 yaş üstünde iki kişinin yanı sıra bir de ağır hasta bulunuyor.
 
Büyükbaş hayvan hırsızlığı ise bu alandaki suçların geçen yıl artış göstermesi üzerine bu sene af kapsamına alınmadı. (AA)
 

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