Senegalli öğrenci'den Erdoğan'a: Sizi dünya lideri olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV- A Haber ortak yayınında gençlerin sorularını yanıtladı. Senagalli bir öğrencinin soru sorduğu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözlerden bahsederek "Sizi bir dünya lideri olarak görüyoruz. Belki Türkiye sadece Cumhurbaşkanı olarak görebilir ama bizim dualarımız her zaman sizinle." dedi.

Senegalli Öğrenci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolar sözler söyleyerek, "2012 yılında Konya'da İHL'ye başladım ve bu binada da Tıp Fakültesi 1. sınıf okuyorum. Çok gururluyum, Allah razı olsun. Benim tavsiye olarak sizden bizim buradan alacağımız iyi bir eğitim sonrası ülkemize dönmeyi planlıyoruz ve iyi hizmetler vermeyi amaçlıyoruz. Sizi bir dünya lideri olarak görüyoruz. Belki Türkiye sadece Cumhurbaşkanı olarak görebilir ama bizim dualarımız her zaman sizinle. Siz durmayın yolunuza devam eden bizler arkanızdayız inşallah. Biz ülkemize iyi hizmet vermek istiyoruz. Dolayısıyla sizden bu kadar başarılar elde etmiş bir Cumhurbaşkanı olarak bize ülkemizde iyi hizmet etmemiz için ne tavsiye edersiniz?" sorusunu sordu.

SİZİ TÜRKİYE'NİN MİSYON ŞEFİ OLARAK GÖRMEK İSTERİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Senegalli öğrencinin sorusuna şu şekilde cevap verdi; Burada gerçekten başarılı bir doktor tabi okuduğunuz yer çok anlamlı bir yer. Malum İsmiyle müsemma olan bir yerde okuyorsunuz. Ülkenize döndüğünüzde orada gerçekten tıp alanında inşallah Senegal halkına en güzel şekilde hizmet etmeniz bizim için en önemli o ülkeye vefa borcunu sizler eliyle yerime getirmemiz olur. Senegal'e ben 3 kez gittim. Orada Türk yatırımcılarımızın güzel yatırımları var. Senegal de her geçen gün gelişiyor. İnanıyorum ki daha iyi günleri yakalayacak. Şimdi orada bize güzel de bir yer verdiler büyükelçilik binamızı yapacağız. Sizleri inşallah kendi alanınızda başarılı çalışmalar ve adeta Türkiye'nin bir misyon şefi olarak görmek isteriz. Siz orada bizleri Türkiye'yi anlatın bize yeter. Tüm ailenize ve akrabalarınıza da bizden selam gönderin inşallah.