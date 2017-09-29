Serbes'in sözleri aileyi çıldırttı: En ağır şekilde cezalandırılsın

Özçelik ifadesinde 'En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum' dedi. Babasının İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 'Fen Bilirkişisi' olduğunu söyleyen Özçelik 'Şüpheli(Emrah Serbes) kendini kurtarmak için babamın aracının farlarının iyi yanmadığını söylüyor' diyerek bu iddiayı da reddetti.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN'

Emrah Serbes önceki gün sosyal medyadan yaptığı itirafın ardından savcılığa giderek teslim oldu. Ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbes'in Torbalı savcılığındaki ifadesinin ardından, aynı avcı kazada hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in 23 yaşındaki oğlu Ahmet Mert Özçelik'in de ifadesini aldı. Babasını ve kız kardeşini kaybeden Özçelik ifadesinde şunları söyledi:

'Annem, babam ve kız kardeşim İstanbul'dan Bodrum'a gitmek için 21.30'da araçla yola çıktılar. Saat 00.30 civarında Susurluk'ta olduklarını biliyorum. Daha sonrası hakkında bilgi sahibi değilim. Duyduğum kadarıyla babamın kullandığı araca İzmir-Aydın otoyolunda orta şeritte seyrederken arkadan çok yüksek hızla seyreden şüpheliye ait araç çarparak babamın aracının yoldan çıkmasına ve babam ile kız kardeşimin ölmesine ayrıca annemin de yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Annem şu an Ege Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor. İfade verecek durumu yok. Bu sebeple annem ve kendim adına şüpheli Emrah Serbes'ten şikâyetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.

'KENDİNİ KURTARMAK İÇİN BABAMI SUÇLUYOR'

Ayrıca babam İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 'Fen Bilirkişisi' olarak görev yapar. Babamın aracının farlarının iyi yanmadığı iddiası doğru değildir. Şüphelinin kendisini kurtarmak için bu iddiada bulunduğunu düşünüyorum' dedi. (Kaynak: Milliyet)