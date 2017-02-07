Serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu kuryeliği yapan bir kişinin gözaltına alınmasının ardından, şüpheliyle bağlantısı olan ve uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi.

Polis, şüphelilerin evinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında operasyonu genişleten ekipler, evi kiraladığı ve şüphelilere yardım etmek istediği iddia edilen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'yi gözaltına aldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Ö.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına götürüldü.

Ö.C, savcılığa ifade verdikten sonra tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Ö.C'yi adli kontrol tedbirleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı koyarak, serbest bıraktı.

MUSTAFA ÇALIŞKAN: KARDEŞİM DAHİ OLSA GEREĞİ YAPILIR

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, uyuşturucu ticareti iddiasıyla ilgili gözaltına alınan Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin açığa alındığını belirterek, "Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğünden ayrılırken, basın mensuplarının uyuşturucu ticareti ile ilgili gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emniyet Müdürü Çalışkan, "Suç işleyen kardeşim dahi olsun gereği yapılır. Söz konusu emniyet müdür yardımcısı soruşturmalar ve incelemeler devam ediyor. Tedbiren açığa alındı. Gerekli çalışmalar devam ediyor. Mahkemenin vereceği kararı bekliyoruz. Terörle ve uyuşturucu ile nasıl mücadele ediyorsak, bu konularda da aynı mücadeleyi vereceğiz. Emniyet teşkilatı kendi içerisinde suça bulaşanları da teşkilat bünyesinde barındırmayacaklardır" diye konuştu.