Serbest bırakılan terör örgütü elebaşı Müslim'in suç dosyası kabarık

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, özellikle 2016'da Türkiye'de yaşanan büyük terör saldırılarının, PYD/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin kuzey bölgesinden geçiş yapan teröristler aracılığıyla, Türkiye-Suriye sınır hattından sevkiyatı yapılan silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerle düzenlendiği belirlendi. Bu kapsamda güvenlik güçlerince sınır hattında çok sayıda roket, el bombası, fünye, M-16 ve AK-47 piyade tüfekleri, tabancalar ile hafif uçaksavar mühimmatı ve dürbünler ele geçirildi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın 2010-2017 yıllarında sözde eş başkanlığını yürüten Salih Müslüm, terör saldırılarının faili olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca bu ay içinde güncellenen aranan teröristler listesinde, kırmızı kategoriye alındı.

Müslüm'ün adı birçok davada terör saldırılarının azmettiricisi olarak da adı geçiyor.

- 30'ar kez hapis cezası istemi

Müslüm hakkında yakalama kararı verilen dosyalardan ilki, Ankara'da 17 Şubat 2016'da PKK/KCK mensubu bir terörist tarafından, Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarına yönelik bombalı araçla düzenlenen ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 87 sivilin yaralandığı terör saldırısı davasına ilişkin oldu.

PKK/KCK terör örgütünün paravan yapılanması TAK'ın üstlendiği terör eyleminin "Zinar Raperin" kod adlı Abdulbaki Sönmez adlı terörist tarafından düzenlendiği açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ile PYD'nin elebaşı Salih Müslüm'ün de arasında yer aldığı 68 kişi hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan bir, hayatını kaybeden kişiler için ise 29 kez olmak üzere toplam 30'ar kez hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, saldırıyla ilgili, aralarında PKK/KCK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal, PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslüm, PKK/KCK'nın elebaşlarından Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in de aralarında bulunduğu 48 örgüt elemanı hakkında yakalama emri çıkardı.

- Güvenpark saldırısında şüpheliler arasında

Terör örgütü elebaşı Müslüm'ün adı, Ankara'da PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından, Kızılay Güvenpark yakınlarında 13 Mart 2016'da canlı bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 36 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda da geçiyor.

Yine, PKK/KCK terör örgütünün paravan yapılanması TAK tarafından üstlenilen terör eyleminin "Doğa Jiyan" kod adlı Seher Çağla Demir adlı terörist tarafından düzenlendiği açıklandı. Terörist Demir’in uzun süre Suriye'de eş başkanlığını Müslüm'ün yaptığı PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği anlaşıldı.

Güvenlik güçleri tarafından konu hakkında yapılan detaylı soruşturmada, saldırının, Suriye'den ülkeye giriş yapan PYD/YPG mensubu Vahit Ayçil tarafından planlandığı tespit edildi. Ayçil'in, saldırının ardından Suriye'ye kaçarak PYD/YPG çatısı altında terörist faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcıları tarafından Güvenpark saldırısı ile ilgili hazırlanan iddianamede, PYD elebaşı Salih Müslüm'ün adı, saldırıyı planlayan örgüt üyelerinin de bulunduğu 9'u tutuklu 55 zanlı arasında yer aldı.

- Çukurambar'daki bombalı terör saldırısında tutuklama kararı

Terör elebaşlarından Salih Müslüm hakkında çıkarılan son tutuklama ve yakalama kararı ise Çukurambar'daki vergi dairesine yönelik bombalı terör saldırısına yönelik soruşturma kapsamında verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurambar'daki vergi dairesine 1 Şubat'ta düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün de bulunduğu 32 örgüt yöneticisi hakkında yokluğunda tutuklama ve yakalama kararı çıkarıldı.

- Bursa saldırısı

Öte yandan, Müslüm'ün terör örgütü PYD/PKK'nın sözde eş başkanlığını yürüttüğü döneme denk gelen Bursa'da Ulu Cami yakınlarında bir canlı bomba terör saldırısı yaşandı.

13 sivilin yaralandığı 27 Nisan 2016'daki terör saldırısını düzenleyen "Asya Gridax" kod adlı kadın terörist Eser Çali'nin, Müslüm'ün failleri arasında yer aldığı Merasim Sokak'taki saldırıyı düzenleyenlerden terörist Abdülbaki Sönmez ile bağlantısı tespit edildi.

PKK/KCK terör örgütünün paravan yapılanması TAK'ın üstlendiği saldırıda kullanılan patlayıcının Mardin'de hazırlandığı ve terörist Çali'nin Suriye'den giriş yaptığı belirlendi. Söz konusu teröristin Sönmez ile terör faaliyetlerine katıldığı kaydedildi.