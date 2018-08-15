Serbest bırakılan Yunan askerler Çorlu Havaalanı’ndan Yunanistan’a gönderildi
Yaklaşık beş buçuk aydır tutuklu bulundukları Edirne F Tipi Cezaevi’nden tahliye edilen iki Yunan askeri Çorlu Havalaalanı’na özel uçakla Yunanistan’a gönderildi.
- İHA
Edirne’den cezaevinden tahliye olan Yunan askerleri daha sonra karayoluyla Çorlu’ya getirildi.
Camları siyah film kaplı bir minibüs içindeki Yunan askerlerine konsolosluk aracının yanı sıra koruma araçları da eşlik etti.
Çorlu Havalimanı’na yüksek güvenlik önlemleri altında getirilen Yunan askerler burada kendilerini bekleyen ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a ait olduğu kaydedilen bir uçağa bindirilerek Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.