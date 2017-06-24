Serbest bırakıldı ertesi gün aynı suçtan yakalandı Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Duman Operasyonu' kapsamında Samsun'da kaçak içki ile yakalanmasının ardından serbest bırakılan kadın, bir gün sonra yine aynı suçtan yakayı ele verdi ve yine serbest bırakıldı.