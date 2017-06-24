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Serbest bırakıldı ertesi gün aynı suçtan yakalandı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Duman Operasyonu' kapsamında Samsun'da kaçak içki ile yakalanmasının ardından serbest bırakılan kadın, bir gün sonra yine aynı suçtan yakayı ele verdi ve yine serbest bırakıldı.

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Alınan bilgiye göre önceki Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Samsun- Ordu Karayolu’nda çalışma gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde önceki gün 81 ilde gerçekleştirilen "Duman Operasyonu"nda kaçak içki ile yakalanan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nurhayat Ç. bugünkü operasyonda da 54 şişe kaçak içki ile yakayı ele verdi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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