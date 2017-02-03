Serbest bırakılmasına karar verilen şüpheli tahliye edilmedi
Manisa'da tutuksuz yargılanmasına karar verilen kişi başka suçlardan soruşturmasının olmasından dolayı tahliye edilmedi.
- Muammer Başkan
Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, geçen 7 Aralık'ta, parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldırıp, dövdüğü ileri sürülen 34 yaşındaki Davut Karataş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Hakkında, başka suçtan dolayı soruşturma olmasından dolayı Karataş, tahliye edilemedi.
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