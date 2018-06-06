Seren Serengil ile evlenen Yaşar İpek kimdir? Kaç yaşında, nereli

Seren Serengil kimdir , Seren Serengil kaç yaşında sorular akıllara gelen sorular arasın ama Yaşar ipek kimdir , ne iş yapar sorulan sorular arasında Yaşar İpek, 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. Seren Serengil ile Yaşar ipek evlendi mi sorusu da gündemi şuan için meşgul etmekte. İkilinin 8 Haziran'da dünya evine girmeyi düşünülürken dün büyük bir sürpriz yaptılar ve Fransa'da dünya evine girdiler. Bu gelişmenin ardından Yaşar İpek'in kim olduğu tekrar gündeme geldi. Seren Serengil henüz bir açıklama yapmadı bununla beraber Yaşar İpek sessizliğini henüz bozmadı. Yaşar İpek ile Seren Serengil, 29 Nisan'da nişanlandı. Çiftin nişanına birbirinden ünlü isimler katıldı. Yaşar İpek'in nişan töreninin ardından yaptığı hareket ise çok konuşulmuştu. Seren Serengil ve Yaşar İpek hakkında bilmeyeler ve daha fazlası için haberimizde detaylar ..

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah'ın küçüklük karakterini canlandırdı.

Günümüzde ise bir çok albümün altına imzasını atan sanatçı piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır. Bugüne kadar Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı.

Emrah ile bir akrabalığı var mı? sorusunun cevabını ise Yaşar İpek şu şekilde açıklamıştır, ‘Babaannemin ikinci evliliği olan eşinden çocuğudur, herhangi bir kan bağımız yoktur.’

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil, 6 Nisan 1976 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesinde doğdu. Ünlü sinema sanatçısı Öztürk Serengil ve Nevin Teoman‘ın kızıdır. 4 yaşındayken anne-babası ayrılır. Çocukluğu Nişantaşı’nda annesinin yanında geçti. Annesi sekiz sene baleye gönderdi, klasik piyano dersleri aldırttı. İstanbul’da Yıldız Kolejinde okuduktan sonra Londra‘da, sonrada İsviçre’nin Montrö kentinde Buisness okudu. Anneannesi “Marcella” adında bir İtalyandı, dedesi Türk, teyzeleri, kuzenleri hepsi İtalyan kültürüyle büyümüş. Annesi Nevin hanım Seren’i sıkı yetiştirmek için, Montrö’de rahibelerin okuttuğu, erkeklerin olmadığı, köyde bir okula gönderdi. Ancak iki sene dayanabildi.

Seren Serengil, 16 yaşında sahne hayatına atıldı. 4 sene boyunca Türkiye’nin en genç assolisti olarak sahnelere çıktı.İlk sahne deneyimine 16 yaşında İbrahim Tatlıses ile aynı gazinoda assolist olarak başlayan Seren Serengil daha sonra Emrah‘la sahnede ve dizilerde ikili çalışmalarıyla da çok beğeni topladı. Serengil'i Türkiye ilk olarak 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaştığı köylü güzeli bir genç kızı canlandırdığı “Başka Olur Ağaların Düğünü” adlı dizi ile tanıdı.

Seren Serengil 2000 yılında televizyon ekranlarında üç sene evlilik programı sundu; Ardından konsept değişikliğine giderek, ayrılan çiftleri barıştırma formatında Türkiye’deki ilk aşk temalı evlilik programların sunuculuğunu yaptı. Yayın saatinin çok erken saatte olması sebebi ile yayını bıraktı.

Ses konusunda da başarılı olduğunu gösteren Serengil, ilk albümünü 1991 yılında “Ayrıldık” son albümünü ise 2011 yılında “Ben Adamı Ayrılırken Tanırım” adlı albümler ile yaptı. İlk albümünde okuduğu “Bana Herşey Seni Hatırlatıyor” şarkısı onu zirveye taşıdı.

Yetenekli sanatçı çıkardığı kitap ile yazma konusunda da yetenekli olduğunu gösterdi. Seren Serengil, “Benim hikayem” dediği; anne babası ayrılmış bir çocuğun hikayesini anlattığı “Nefret” adlı kitabı 29 Haziran 2007 tarihinde yayınlandı. Seren Serengil, kitabında Barselona’da yanlışlıkla uyuşturucudan kendisinin 11 gün, annesinin de 40 gün hücrede kaldığını dile getirdi.

Başından 3 evlilik geçen Serengil, ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yaptı. 2002 yılında boşanarak yollarını ayırdılar. İkinci evliliğini Cengiz İmren ile 2002 yıında yapan Seren Serengil, 2005 yılında bu evliliğini de noktalandırdı. Son evliliğini ise 2006 yılında Roma Konsolosluğun'da Musa Aytun ile gerçekleştirdi. Ancak burada da beklediği mutluluğu bulamayan sanatçı 2010 yılında boşandı.

Bir süre sonra dizi sektöründe de atılımda bulunan Serengil, Emrah ile projelerde bulunmuştur. İlk dizi projesi ise 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile TRT 1 ekranlarında rol aldığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" olmuştur.

Dizi sektöründe ismindne söz ettiren Serengil, 2000 yılında evlilik programı sunmuştur. 2012 yılında ise ayrı çiftleri barıştırmak için evlilik programı sunuculuğu yapmıştır.

İlk albüm çalışmasını ise 1991 yılında "Ayrıldık" ile yapmıştır. Bir sonraki albüm çalışması ise "Ben Adamı Ayrılırken Tanırım" olmuştur.

Serengil hayatı boyunca üç evlilik yaşamıştır. Bunlar;

2000-02: Ozan Kaçmaz

2002-05: Cengiz İmren

2006-10: Musa Aytun

Seren Serengil, 03 Ekim 2016 tarihinden bu yana Deniz Akkaya ile birlikte Star TV'de Duymayan Kalmasın programını sunmaktadır.