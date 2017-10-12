Minibüs bariyerleri aşıp metrobüs durağına böyle girdi
E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde ilerleyen servis minibüsünün kontrolden çıkarak metrobüs durağına çarpması kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
- İHA
Kaza, sabah saatlerinde Küçükçekmece E5 Karayolunda meydana gelmiş, , E5 karayolundan Edirne istikametine giden servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrobüs durağına girmişti. Sabah saatlerinde olmasından dolayı facianın eşiğinden dönülen kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde servis minibüsü bir anda yoldan çıkıyor. Bariyeri aşan minibüs ardından hızla metrobüs durağına giriyor.
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