Servisçi kavgasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi
Servisçi kavgasında gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
- İHA
Ümraniye'de bulunan Fatih İlkokulunda geçtiğimiz günlerde servisçiler arasında kavga çıkmıştı. Kavgada 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Olaya karışan diğer 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
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