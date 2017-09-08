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Servisçi kavgasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Servisçi kavgasında gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

  • İHA
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Ümraniye'de bulunan Fatih İlkokulunda geçtiğimiz günlerde servisçiler arasında kavga çıkmıştı. Kavgada 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Olaya karışan diğer 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

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