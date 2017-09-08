Servisçi kavgasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Ümraniye'de bulunan Fatih İlkokulunda geçtiğimiz günlerde servisçiler arasında kavga çıkmıştı. Kavgada 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Olaya karışan diğer 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.