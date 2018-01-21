Serviste yeni kural 15 dakika
MEB’in kararına göre servis araçları öğrencileri ders başlangıcından en fazla 15 dakika önce okula teslim edecek. Çocuklar evlerinden daha erken saatte alınmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar belirlenerek illere gönderildi. Usul ve esaslar, okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Buna göre, servis sürücüleri ve rehber personelin sabıkası bulunmayacak. Personel araçların her türlü bakım ve emniyetinden sorumlu olacak. Temiz ve kamu adabına uygun kıyafetle hizmet verilecek.
AYAKTA TAŞIMAK YASAK
Okul servis araçları, okula uzaklık, coğrafi ve iklim şartları dikkate alınarak öğrencileri ders başlangıcından en fazla 15 dakika önce okula teslim edecek. Öğrenciler evden daha erken alınarak okula erken bırakılmayacak, ders bitiminde okuldan bekletilmeden alınarak evlerine bırakılacak.Okul servis araçlarının öğrencileri, okul açılış saatinden 15 dakika önce okula bırakmak ve okul kapanış saatinden 15 dakika sonra okuldan almış olmaları gerekecek. Servis araçlarında ayakta ve taşıma sınırı üzerinde öğrenci taşınmayacak.
Her araçta bir öğrenci ücretsiz
Güzergahlar tespit edilirken hangi suretle olursa olsun tehlikeli ve kalabalık değil, öğrencilerin riske girmeyeceği noktalar ve yollar tercih edilecek. Öğrencilerin araçlara binmesi veya inmesi sırasında trafikteki diğer araçların öğrenciler için tehlike oluşturmayacak şekilde duraklamasını sağlamak amacıyla “DUR” işaret levhası mutlaka yakılacak. Şoför ve rehber personelin ilgili il ve ilçe milli müdürlüğünce düzenlenen eğitim sonunda verdiği sertifikaya sahip olmaları gerekecek. Öğrenci taşımacılığı yapan her araç bir muhtaç öğrenciyi ücretsiz olarak taşımakla yükümlü olacak.
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