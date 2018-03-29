Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ses yalıtım sistemini İtalya'da gördü, köy okuluna uyguladı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, Demirci Şehit Himmet Aydın İlk ve Ortaokulu Müdürü Oktay Tüfekçi, İtalya otobanlarında gördüğü doğal ses yalıtım sistemini okulunun çevresinden geçen kara yolu için uyguladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Önceki yıllarda okul bahçesinin ve servis alanının ağaçlandırma çalışmalarını bitiren okul, bu yıl ise okul yakınında geçen ve görüntü kirliliği oluşturan kara yolu kenarını 150 adet selvi ile ağaçlandırarak doğal ses duvarı sağlamaya hedefliyor. Benzer uygulamayı İtalya’da geziye gittiğinde gördüğünü söyleyen Okul Müdürü Oktay Tüfekçi, ”2015 yılında gittiğim İtalya gezimde benzer bir uygulamayı İtalya otobanında gördüm. Benim köy okulumun yanından geçen kara yolu için bu uygulamayı burada yapmak istedim. Benzer bir ses duvarı oluşturmak için kara yolu kenarına 2'şer metre ara ile yaklaşık 150 adet adet selvi ağacı diktik. Bu doğal ses yalıtım sistemi ile öğrencilerim ilerleyen zamanlarda kara yolundan gelen seslerden etkilenmeyecek" dedi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vahşi sırtlanları eliyle besliyor

Vahşi sırtlanları eliyle besliyor

İşte dünyanın en uzun yaşayan adamı

İşte dünyanın en uzun yaşayan adamı

Samsun'un yeni stadı dünyanın en iyileri arasında

Samsun'un yeni stadı dünyanın en iyileri arasında

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA