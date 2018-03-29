Ses yalıtım sistemini İtalya'da gördü, köy okuluna uyguladı

Önceki yıllarda okul bahçesinin ve servis alanının ağaçlandırma çalışmalarını bitiren okul, bu yıl ise okul yakınında geçen ve görüntü kirliliği oluşturan kara yolu kenarını 150 adet selvi ile ağaçlandırarak doğal ses duvarı sağlamaya hedefliyor. Benzer uygulamayı İtalya’da geziye gittiğinde gördüğünü söyleyen Okul Müdürü Oktay Tüfekçi, ”2015 yılında gittiğim İtalya gezimde benzer bir uygulamayı İtalya otobanında gördüm. Benim köy okulumun yanından geçen kara yolu için bu uygulamayı burada yapmak istedim. Benzer bir ses duvarı oluşturmak için kara yolu kenarına 2'şer metre ara ile yaklaşık 150 adet adet selvi ağacı diktik. Bu doğal ses yalıtım sistemi ile öğrencilerim ilerleyen zamanlarda kara yolundan gelen seslerden etkilenmeyecek" dedi.