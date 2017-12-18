Sesinden rahatsız olup bebeği yere fırlatmış

Alınan bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde Kemal Köker Caddesi'ndeki 100. Yıl Parkı'nda valizde kız bebek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip tarafından sürdürülüyor.

Olayla ilgili bebeğin annesi olduğu tespit edilen İhlas el-Baho (26), 10 aydır birlikte yaşadığı Ziyad el- Abdullah (24) ve kaldıkları evin sahibinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan anne ile birlikte yaşadığı kişi tutuklandı, evin sahibi ise serbest bırakıldı.

- Polisin hummalı çalışması

Özel ekip, Adli Tıp Kurumundan gönderilen rapor doğrultusunda 5 aylık olduğu ve vücudunda morluklarla kafatasında kırık bulunan bebeğin, 15 Aralık'ta hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, kent genelindeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı, hastanelerde çalışma başlattı.

Binevler Mahallesi'ndeki MOBESE kameralarından 7 Aralık'ta sakallı erkeğin bir bebeği darbederken görüldüğü kayda ulaşan ekipler, araştırmayı derinleştirdi. Görüntülerden, zanlının Suriye uyruklu Ziyad el- Abdullah olduğu tespit edildi.

Ziyad hakkında komşularının ihbarı üzerine daha önce inceleme yapıldığı, polisin 7 Aralık'taki MOBESE kayıtlarına ulaştığı, bebeği darbettiği gerekçesiyle Düztepe Polis Merkezinde işlem yapılan zanlının adliyeye sevk edilmesinin ardından serbest bırakıldığı, bebeğin annesine teslim edildiği belirlendi.

Zanlının kaldığı eve düzenlenen operasyonda Ziyad ile 10 aydır birlikte yaşadığı ve bebeğin annesi olduğu tespit edilen İhlas el- Baho'nun yanı sıra ev sahibi de gözaltına alındı.

- Önce inkar sonra itiraf

Bebeğin annesi Baho, emniyetteki ifadesinde Suriye'deki iç savaş nedeniyle Halep'ten kaçarak Gaziantep'e geldiklerini söyledi.

Nizip ilçesinde eski eşiyle evliyken tanıştığı Ziyad'ın kendisini davet etmesi üzerine birlikte yaşamaya başladıklarını belirten Baho, zanlıdan sık sık şiddet gördüğünü ve kendisini darbettiğini öne sürdü.

Baho, birlikte yaşamaya başlamadan önce Ziyad'ın "Ben size sahip çıkacağım, seni de kızını da çok sevip bağrıma basacağım." diyerek kendisini ikna ettiğini kaydetti.

Ziyad ise gözaltına alındıktan sonra bebeğin ölümüyle ilgisinin olmadığını öne sürdü.

İfadesinde "Evdeyken bebek koltuktan düşmüştü. Bağrıma basıp susturmaya çalıştık ama nefes almakta güçlük çekiyor gibiydi. Bunun üzerine annesine verip zor nefes aldığını söyledim ama kadın oralı olmadı." diyerek kendisini savunan zanlı, olayla ilgili 7 Aralık'taki MOBESE görüntüleri izletildikten sonra suçunu şu sözlerle itiraf etti:

"Dayanılmaz bir sesi vardı sanki akrep sokmuş gibi ağlıyordu, dayanamayıp yere fırlattım. Aslında ona zarar vermek istemiyordum. Dışarıya da belki susar diye gezdirmeye çıkmıştık ama bir an sinirlerime hakim olamayınca olay gerçekleşti."

Bebeğin cesedinin defnedilmek üzere babasına teslim edileceği öğrenildi.