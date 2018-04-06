Sevda Aydan kimdir son dakika Kaynanalar dizisi oyuncusu Prof.Dr. Sevda Aydan kaç yaşında öldü? sEVDA Aydan vefat haberi bugün alındı. Gündemi şok eden Sevda Aydan ölüm haberi detayları ve Sevda Aydan biyografisini haberimizde derledikSevenlerini büyük üzüntüye boğan Aydan'ın cenazesi yarın Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alaçatı Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan Aydan yaşamının son günlerine kadar hastanelerde onkoloji hastalarını ziyaret ederek onlara moral veriyordu. Türkiye’nin Kaynanalar dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanıdığı opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof.Dr. Sevda Aydan bu sabah saatlerinde İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sevda AYDAN, soprano, dizi oyuncusu (İstanbul 1930). Ankara Devlet Konservatuvarı Şan (1951) ve Opera (1953) bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operasında Traviata operası ile sanat hayatına atılan sanatçı, Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı. İşte merak edilen Sevda Aydan biyografisi ayrıntıları...

SEVDA AYDAN KİMDİR?

Sevda Aydan 1930 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1951 ve 53'te Ankara Devlet Konservatuarı Şan ve Opera Bölümleri'ni bitirdi. Ankara Devlet Operası'nda Traviata operasıyla sanat hayatına atılan sanatçı Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı. 1962'de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Bakü operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. 1964'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden ayrılan sanatçı, çeşitli gazino ve kulüplerde hafif batı müziği üzerine çalıştı. Televizyon dünyasında Türkiye'nin ilk sit com dizisi niteliği taşıyan Kaynanalar'da Tijen rolü ile tanındı. Sevda Aydan eski milli basketbolcu Efe Aydan ile sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan'ın annesidir.

Kaynanalar dizisinin Tijen'i Prof.Dr. Sevda Aydan hayatını kaybetti

Türkiye’nin Kaynanalar dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanıdığı opera sanatçısı , oyuncu , ressam Prof.Dr. Sevda Aydan bu sabah saatlerinde İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aydan’ın cenazesinin Cenazesi yarın günü Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Alaçatı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Sevda AYDAN, soprano, dizi oyuncusu (İstanbul 1930).

Ankara Devlet Konservatuvarı Şan (1951) ve Opera (1953) bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operasında Traviata operası ile sanat hayatına atılan sanatçı, Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı. 1962’de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Baku operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. 196 'de Ankara Devlet Operası'ndan ayrılan sanatçı çeşitli gazino ve kulüplerde hafif batı müziği alanında çalıştı. Televizyon dünyasında TRT'nin tv dizisi Kaynanalar'daki Tijen rolü ile tanındı.

CENAZE NAMAZI YARIN

Sevenlerini büyük üzüntüye boğan Aydan'ın cenazesi yarın Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alaçatı Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan Aydan yaşamının son günlerine kadar hastanelerde onkoloji hastalarını ziyaret ederek onlara moral veriyordu.