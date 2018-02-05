Sevgililer Günü’ne özel Venus Z10 alanlara V Tab sadece 99 TL

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, 14 Şubat Sevgililer Günü için çifte sürprizli bir kampanya hazırladı. Vestel bayileri ve vestel.com.tr’de 18 Şubat’a kadar sürecek kampanya dahilinde Vestel Venus Z10 akıllı cep telefonu alanlar değeri 299 TL olan V TAB 7020A tablete sadece 99 TL ödeyecek.

Android 6.0 (Marshmallow) işletim sistemine sahip V TAB 7020, 4 çekirdekli 1.3 Ghz Mediatek işlemcisi ile çocuklara eğlence vadederken büyüklere de dizilerin, sosyal medyanın tadına varabilecekleri keyifli saatler sunuyor. 2.0 MP ön ve 2.0 arka kamerayla Google Play’den seçilecek uygulamalarla görüntülü konuşma imkanı sunarken, 32 GB’a kadar artırılabilen 8 GB hafızasıyla da müziklerinizi, fotoğraflarınızı saklamanızı sağlıyor. V TAB 7020’nin diğer özellikleri de şunlar: IPS dokunmatik 7 inç ekran, 180 dereceye kadar yansıma ve renk kayıplarını önleme, 264 gram ağırlık, 720 x 1280 piksel ekran çözünürlüğü.

Vestel Venus’ün en üst modeli Z10, üstün kamera ve ekran özellikleriyle gelişmiş bir mobil deneyim sunuyor. Şık bir görüntüye sahip olan Z10, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi, 1920x1080 ekran çözünürlüğü, 8 megapiksel ön kamera, OIS/EIS destekli 13 megapiksel arka kamera, 3050 mAh kapasitesinde batarya, 4GB RAM, Quick Charge V3.0 hızlı şarj, parmak izi okuyucu gibi özellikleriyle kendi segmentinde fark yaratıyor.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi vestel.com.tr’de.