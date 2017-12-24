Seydişehir- Antalya karayolunda yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Özellikle 1825 rakımlı Alacabel`de bir çok sürücü kar ve tipi nedeni ile yolda kaldı. Seydişehir-Antalya karayolu üzerinde bulunan ve meydana gelen kazalar ile adı ölüm virajına çıkan bölgede de bir çok araç yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.