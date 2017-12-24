Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Seydişehir- Antalya karayolunda yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Seydişehir- Antalya karayolunda trafiğe kar engeli.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İç Anadolu’yu Akdeniz`e en kısa yoldan bağlayan Seydişehir-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Karayolunda çekici türü araçlar ile zincirsiz ve kar tipi lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Dün gece saatlerinden itibaren ilçede etkili olan başlayan kar yağışı sonrası kara yolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için sürekli kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Özellikle 1825 rakımlı Alacabel`de bir çok sürücü kar ve tipi nedeni ile yolda kaldı. Seydişehir-Antalya karayolu üzerinde bulunan ve meydana gelen kazalar ile adı ölüm virajına çıkan bölgede de bir çok araç yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Sürücüler karayolları ekiplerinin kürüme ve tuzlama çalışmasının ardından yollarına devam ederken polis ekipleri ise Marangozlar Kavşağında yaptıkları uygulamada zinciri ve kar lastiği bulunmayan araçlar ile çekici türü araçların geçişine izin vermedi.

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da resmi törenle karşılandı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hangi taşeron işçiler kadrolu olabilecek?

Hangi taşeron işçiler kadrolu olabilecek?

İşte kamu kurumlarından ihraç ve iade edilenlerin tam listesi

İşte kamu kurumlarından ihraç ve iade edilenlerin tam listesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA