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Şeyh Said Diyarbakır’da anıldı

Diyarbakır’da, Şeyh Said ve arkadaşları, idam edilişlerinin 92. yıldönümünde anıldı.

  • İHA
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İstiklal Mahkemesi tarafından 13 Şubat 1925 tarihinde idam edilen Şeyh Said ve arkadaşları ölümlerinin 92 yıldönümünde anıldı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde bir araya düzenlenen anma etkinliğine, Şeyh Said Derneği yönetici ve üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Şeyh Said'in torunu olan Ali Sait Fırat, Şeyh Said ve arkadaşlarının 1925 yılında İslami, insani ve milli hak taleplerinin savunuculuğunu yaptığını kaydetti. Şeyh Said olaylarının açığa çıkartılması gerektiğini aktaran Fırat, Türkiye'nin özür dilemesi gerektiğini savunarak, “1925 direnişindeki tarihi gerçeklerin açığa çıkarılmasını, katliam ve yıkımlarda rolü olan başta Türkiye devleti olmak üzere sorumluluğu olan bölgesel ve uluslararası güçlerin özür dilemesi, gasp edilmiş tüm hakların iade edilip, maddi ve manevi hakların tazmin edilmesi amacıyla hakikatlerin araştırılacağı tarafsız bir heyetin kurulmasını talep ediyoruz. Yine Şeyh Said ve dava arkadaşlarının, Şeyh Said Meydanı'nda bulunan mezar yerlerinin ailelerine ve halkımıza teslim edilmesini talep ediyoruz” dedi.
 
Anma, okunan duaların ardından sona erdi.

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