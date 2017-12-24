Seyir halindeki kamyon yandı

Kayseri'den İstanbul'a kumaş taşıyan Hacı Kadir Topaloğlu yönetimindeki 38 LL 166 plakalı kamyon, Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu Alancuma mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevleri görerek kamyonu yol kenarına park edip inen Topaloğlu, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada sürücü kabinine sıçrayan yangın, hızla kamyonun ön kısmına yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyonun arka kapaklarını açan ekipler, burada yanan kumaşlara da müdahale etti.

Kamyonun kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.