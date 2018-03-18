Seyit Onbaşı dualarla anılıyor

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı’nın (Seyit Ali Çabuk) Balıkesir’in Havran İlçesi’ndeki anıt mezarı, Zafer’in 103’üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor. Sırtlayarak kaldırdığı 215 kiloluk top mermisiyle, ‘Ocean Zırhlısı’nın batırılmasına vesile olup savaşın seyrini değiştiren ‘Koca Seyit’ lakaplı Seyit Onbaşı, 1990 yılında kendi adı verilen Kocaseyit Mahallesi’ndeki anıt mezarı başında anılıyor. Çok sayıda ilkokul ve ortaokul öğrencisi, 1939 yılında hayatını kaybeden Seyit Onbaşı’nın anıt mezarına kırmızı karanfil bırakarak dua etti. Öğrenciler, Kocaseyit’ten, Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı mücadele eden Mehmetçiğe selam yolladı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Öğrencileri Seyit Onbaşı’nın anıt mezarına getiren Havran´ın kırsal Temaşalık Mahallesi İlkokulu sınıf öğretmeni Ayça Yıldırım, “Burada çok güzel anılarım oldu. Kocaseyit´in kızını tanıma imkanı da buldum. Yaşadığımız manevi duyguları öğrencilerimize de sürekli anlatıyoruz. Onların da daha yoğun bir şekilde bu duyguları yaşaması için de buraya getirdik. Burada olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

10 YIL SONRA BULUŞTULAR

Seyit Onbaşı’nın torunu Muhammet Yıkar da, savaş sonrasında Havran’a gelen Gazi Mustafa Kemal ile dedesi arasında yaşanan bir sohbeti anlattı. Dedesinin, Çanakkale Savaşları’ndan sonra Havran’da 21 yıl yaşadığını söyleyen Yıkar, “Seyit Onbaşı, köye döndükten sonra 10 yıl boyunca kimseye, ‘Ben harp anında top kaldırdım, gemi batırdım’ dememiş. Mütevazı bir şekilde, bir gün dağa odun toplamaya, bir gün keçi çobanlığına gidermiş. 10 yıl sonra Havran’a gelen Atatürk, sohbet ettiği Seyit Onbaşı’ya, savaşın kaderini değiştirdiğini söylemiş ve kendisine maaş bağlamak istemiş. Ancak Koca Seyit, görevini yaptığını belirtip maaş istememiş. Daha sonra zeytinyağı fabrikasında hamallık yapmış. Hamallık yaptığı yıllarda üşüttüğü için zatürree olup, 50 yaşında vefat etmiş” diye konuştu.

Çanakkale Savaşları’nın kaderini değiştiren Seyit Onbaşı, kabri başında dualarla anıldı.