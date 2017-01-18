Seyyar satıcı can, onlar görüntü derdinde

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77039 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcılık yapan Osman Boz'un (47) tezgahına zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Boz, tekrar tezgah yaptırıp seyyar satıcılık yapmaya başladı ama her defasında zabıta ekipleri, tezgahına el koydu. Bu nedenle daha önce 3 kez apartmana çıkarak intihar girişiminde bulunan Boz, dün akşam saatlerinde 4'üncü kez 11 katlı bir binanın damına çıktı. Boz, damın duvarına oturup bir bacağını aşağı sarkıtarak intihar etmek istedi. Bu sırada Boz'u gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Boz'u ikna edemeyince, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın düşebileceği yere hava yastığı açtı.

Vatandaşlar film çekti

Polis, uzun süre Boz'u ikna etmek için çaba harcadı. Ancak Boz bir türlü ikna olmadı. Bu arada çevredeki meraklı vatandaşlar da bu durumu film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar ise yoldan geçerken otomobillerini park edip olay yerine gelerek, cep telefonlarıyla bu anı görüntüledi. Boz'un intihar etmek için çıktığı apartmandaki şahısların ise balkonlarından bu anı görüntülemesi herkesi hayrete düşürdü. Polis, yaklaşık 2 saatlik bir çabanın ardından Boz'u ikna ederek damdan indirdi. Şahıs ambulansla hastaneye götürüldü.