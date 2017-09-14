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CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör örgütü PKK kanallarının yeniden açılmasını istedi

Terör örgütünün medyadaki uzantısı olan İMC TV'nin kapatılmasıyla ilgili soru önergesi veren Tanrıkulu, kanalın yeniden yayına başlamasını istedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörle mücadelede SİHA'ların kullanılmamasını istedi, PKK'lı teröristlerin öldürülmesini alçaklık olarak nitelendirdi.
 
CHP'li vekilin bu sözleri tepkilere neden oldu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'nin terörle mücadele yönteminden rahatsız olmaya terör örgütünün hakkı olabilir ama bu ülkenin hiçbir milletvekilinin böyle bir hakkı yoktur." dedi.
 
YİNE SEZGİN
 
Tanrıkulu'nun bu açıklamalara tepkiler devam ederken, CHP'li vekil yine teröristleri sevindirecek bir adım attı.
 
GÜNDEMİ PKK'NIN KANALLARI
 
KHK kapsamında kapatılan örgütün medya uzantılarından İMC TV'yi Meclis gündemine taşıyan Tanrıkulu, Başbakanlığa soru önergesi verdi.
 
İMC TV, TV 10, Jiyan TV ve Azadi TV gibi kanalların kapatıldığını belirten CHP'li vekil, "Söz konusu basın kuruluşlarının tekrar yayın hayatlarına başlamaları söz konusu olacak mıdır?" diye sordu.
 
KANDİL'İN SESİ
 
İMC TV, yayın yaptığı dönemde sık sık Kandil'e çıkarak PKK elebaşlarıyla röportajlar gerçekleştiriyordu.

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