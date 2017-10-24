SGK'ya olan borçlarını ödeyemedi... Ünlü iş adamının stadyumu icradan satılıyor

Antalya’nın Kundu bölgesinde 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolar harcanarak inşa edilen ve 2010’da ’Dünyanın En Lüks Oteli’ seçilen Mardan Palace Hotel’e ait Mardan Stadyumu’nun da yer aldığı 74 bin 13 metrekare alana sahip spor kompleksi, SGK’ya olan prim borçları nedeniyle 51 milyon lira bedelle icra yoluyla satışa çıkarıldı. Ayrıca 28 bin 394 metrekare alana sahip stadyumun yanındaki spot otel bloğu ile personel lojmanının yer aldığı arsa da 50 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı.

Satışa çıkarılan spor kompleksinde 4 tribünlü 1 futbol sahası, tek tribünlü 1 futbol sahası ve 2 antrenman sahası yer alıyor. Rezervasyon alımı durdurulan ve oda satışları kapalı olan otelin taşınmazlarının açık artırma usulüyle satışı, 7 Kasım’da 09.45-10.05 saatleri arasında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 1’inci katındaki İcra Satış Servisi’nde yapılacak.

LÜKS OTOMOBİLE DE HACİZ GELMİŞTİ

Geçen eylül ayında da bir tur şirketi, alacağı nedeniyle Mardan Palace’a icra gönderdi. Tur şirketinin avukatları Ferda Perihan Savaşcı ve Özgür Savaşcı, 465 bin lira alacak karşılığı icra takibi başlattı. Avukatlar, Antalya 4’üncü İcra Müdürlüğü personeliyleotele giderek,açılışta Sharon Stone, Richard Gere, Shakira, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızlardan bazılarının da kullandığı, Sarkan İsmailov’a aityaklaşık 2 milyon lira değerindeki 2008 model lüks otomobilihaczettirip, yediemin otoparkına çektirdi.

SU BORCUNDAN DOLAYI HACİZ

Otelin suyu da yaklaşık 2 milyon liralık borç nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Su ve Atıksu İdaresi’nce ekim ayı başında kesilmişti.

Telman İsmailov’un sahibi olduğu AST 1989 Group’un, Türkiye’deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Oteli, 180 bin metrekare alanda konumlu. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace Oteli, İstanbul’un tarihi yapılarından esinlenilerek, inşa edildi.