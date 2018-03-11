Show TV cinayet haberinde Devlet Başkanı Moon'un fotoğrafını kullandı

Yonhap haber ajansının aktardığına göre Show TV, Ankara'daki Güney Kore Büyükelçiliği'nin şikayeti üzerie haberin videosunu sildi ama henüz bir özür metni yayınlamadı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de şu açıklamayı yaptı: "Hükümet, yayının ardından elçilik vasıtasıyla kanala şikayetlerini iletti ve özür talep etti. Seul aynı zamanda benzer kazaların yaşanmaması için güvence istiyor."Show TV kanalı, 25 Şubat'ta yayınlanan ana haber bülteninde, 'Filipinli hizmetçiyi öldüren Güney Koreli adam' haberinin görseli olarak Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in tek başına görüldüğü ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump ile PyeongChang Olimpiyat Oyunları'nın kapanışı öncesinde verdiği biz poz kullanıldı. Haberdeki hata sonrası özür dilenmemesi Güney Kore basınında ve sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre Show TV, Ankara'daki Güney Kore Büyükelçiliği'nin şikayeti üzerie haberin videosunu sildi ama henüz bir özür metni yayınlamadı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de şu açıklamayı yaptı: "Hükümet, yayının ardından elçilik vasıtasıyla kanala şikayetlerini iletti ve özür talep etti. Seul aynı zamanda benzer kazaların yaşanmaması için güvence istiyor."

(Sputnik)