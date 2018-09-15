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Siber saldırılar Almanya'ya 50.5 milyar dolara mal oldu

Almanya'da imalat sektöründen 503 üst düzey yöneticiyle yapılan görüşmelere göre son iki yılda sektöre yönelik siber saldırılar 50.5 milyar dolarlık zarara neden oldu.

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Almanya'da bilişim teknolojileri alanında çalışmalar yapan sivil topluk kuruluşu Bitkom, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen siber saldırıların ülke ekonomisine olan etkisini tespit etmek için kapsamlı bir çalışma yaptı. Çalışmada imalat sektörüne odaklanan Bitkom; 503 üst düzey yönetici ve güvenlik liderleriyle görüştü. Çalışmanın sonucuna göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, hackerlar için de önemli bir hedef.
 
Üretim tekniklerini çalmak için gerçekleştiriliyor 
Araştırmaya göre son 2 yılda imalat sektöründe faaliyet gösteren her üç şirketten ikisi siber saldırıya uğradı. Sektörün uğradığı siber saldırılar toplamda 50.5 milyar dolara mal olurken ekonominin bel kemiği olan küçük ve orta ölçekli şirketlerin saldırılara karşı özellikle savunmasız olduğu görüldü. Alman üreticilerin pazar lideri olduğuna ve bu durumun siber suçluların ilgisini çektiğini vurgulayan Bitkom Başkanı Achim Berg'e göre siber güvenliğin ciddiye alınması ve bu alanda yatırım yapılması gerekiyor.
 
Siber saldırıların önemli bir kısmı Alman üreticileri dünyanın önde gelen ihracatçıları haline getiren gelişmiş üretim tekniklerini çalmak için yapılmış durumda. Sektördeki isimlerin açıklamalarına göre Alman üreticileri yarışta saf dışı bırakmak için gerçekleştirilen siber saldırılar farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. 503 yönetici ve güvenlik liderinin yüzde 19'u bilişim teknolojileri ve üretim sistemlerinin dijital olarak sabote edildiğini; yüzde 11'i ise iletişim ağlarının kesildiğini bildirdi. Ankete katılanların yüzde 63'ünün, siber saldırıların eski çalışanları tarafından gerçekleştirildiğini dile getirmesi de rapordaki ilginç ayrıntılardan biri.
 
(Donanım Haber)

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