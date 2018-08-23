Sıcaklarda varise iyi gelecek 7 ipucu

Geçmiş yıllarda özellikle ileri yaş kadınlarda kendini gösteren varis, günümüzde hemen her yaştan insanın sağlık problemi haline geldi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas, özellikle yaz aylarında damarlarda pıhtı riski arttığı için hayati tehlike oluşturan bu sağlık sorununun bekletmeden tedavi edilmesi gerektiğini vurguluyor.

“Varisi önleyici hiçbir yöntem yoktur” diyen Prof. Barlas, yaz aylarında alınması gereken basit kişisel önlemleri de şöyle sıraladı:

Serin kalın: Aşırı sıcak, bacaklarınızdaki toplardamarları genişletir; ağrıya yol açar. Olabildiğince, gözenekli kumaşlardan yapılmış, bol veya rahat kıyafetler giyerek vücudunuzu serin tutmaya çalışın.

Susuz kalmayın: Yetersiz sıvı alımı, kanınızı koyulaştıracak ve bacaklarınızda pıhtı oluşma tehlikesini artıracaktır. Gün içinde çok fazla su veya sıvı tüketerek hem vücudunuzu daha serin tutacak hem de dolaşımınıza katkıda bulunacaksınız.

Egzersiz yapın: Eğer işte veya evde çok oturmak zorundaysanız, 30 dakikada bir ayağa kalkın, parmak uçlarınız üzerinde yükselip alçalma, ayak bileklerinizi hareket ettirme hareketleri yapın.

Topuklulardan uzak durun: Baldır kaslarının iyi çalışması, bacaklardaki kirli kanın temizlenmek üzere akciğerlere doğru taşınmasını sağlar. Yüksek topuklu ayakkabılar ise bu kasları hareketsiz kılar. Olabildiğince düz ve ortopedik ayakkabılar giymeye çalışın.

Güneşlenmekten kaçının: Eğer varis tedavisi görmediniz veya varislerinizden kurtulmadıysanız, güneşlenmek ağrılarınızın artmasına neden olabilir.

Bacaklarınızı yüksekte tutun: Otururken yerçekiminin varisler üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için, bacaklarınızın altına bir yükseklik koyun. Bu bir basamak, bir puf olabileceği gibi, yattığınız zaman küçük bir yastık da olabilir.

Aşırı tuz tüketmeyin: Tuz tüketimini azaltmanız ve fazla kilolarınızdan kurtulmanız, bacaklarınızdaki şişliklerin daha az olmasını ve bacaklarınızın üzerine binen ağırlığın hafiflemesini sağlayacaktır. l FATMA ERSOY İSTANBUL