Sıcaklık 40 dereceye ulaştı su parkları doldu

Kemer İlçesi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, sıcak hava tatilcileri bunalttı. Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 72 kaydedildiği ilçede, yerli ve yabacı tatilciler serinlemek için Kiriş Mahallesi'ndeki DoluSu Parkı'nı doldurdu. 1000 kişi kapasiteli su parkını tamamen dolduran tatilciler bir an olsun sudan çıkmıyor. İşletme sahipleri tatilcileri serinletmek için havuza buz kalıpları atıyor. Havuzdaki buz kalıplarına sarılan turistler bu yolla serinlemeye çalışıyor.

Animasyon ekipleri ise yaptıkları şovlarla serinleme çalışan tatilcileri eğlendiriyor. Dalga havuzunda DJ'lerin çaldığı hareketli şarkılar eşliğinde dans eden turistlere go go dansçıları da eşlik etti.

DoluSu Parkı İşletme Müdürü Erhan Okçan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bölgedeki otellerin tamamen dolduğunu, yer kalmadığını söyledi. Su parkının tam kapasite hizmet verdiğine değinen Okçan, "Hava sıcaklığının 40 dereceye yakın. Hatta öğle saatlerinde 40 derecenin de üzerine çıkıyor. Hafta sonuna doğru daha da sıcak olacak. Misafirlerimizi hem eğlendiriyor hem de serinletiyor hem de çeşitli ikramlarda bulunuyoruz" dedi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada turizm kentinde sıcak havanın etkisini sürdüreceği, hafta sonu 40 derecenin üzerine çıkacağı kaydedildi.