Sıcaktan bunalan vatandaş mağaralara sığındı
Bolu'da sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar, serinlemek amacıyla Akkayalar travertenlerinde bulunan mağaraları tercih etti
- AA
Kentte öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklığının 33 dereceye yükselmesi nedeniyle bazı vatandaşlar, serinlemek için merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Akkayalar travertenlerine gitti.
Travertenlerin bulunduğu alanda yer alan mağaralara giren vatandaşlar, burada dakikalarca kalarak, sıcak havanın etkisinden uzaklaşmaya çalıştı.
Öte yandan bazı aileler ise serinlemek için bölgede bulunan havuza girdi.
Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, hava şartlarının yarın ve cumartesi günü az bulutlu seyredeceğini, pazar günü sıcaklığın 35, pazartesi ise 37 derece yükselmesini beklediklerini bildirdi.
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