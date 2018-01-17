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Şiddet mağduru kadına çocuk hassasiyeti

Hükümetin 2012 yılında hayata geçirdiği ve cinsel taciz başta olmak üzere mağdur çocukların yargılama sürecinde yeni travmalar yaşamamaları için kurduğu, Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) kadınlara da açılıyor.

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Adalet Bakanlığı, ÇİM’lerin kapsamını genişleterek şiddet ve tecavüz mağduru kadınlara da hizmet verecek şekilde yeniden yapılandıracak. “Mağdur Hakları Kanun Tasarısı ile çalışmalarına başlanan uygulamada, cinsel taciz, tecavüz ve şiddet mağduru kadınlar da çocuklar gibi, savcı, avukat, psikolog, uzman veya kolluk görevlisi ile bu merkezler de buluşacak ve ifadelerini yeni bir travmaya yol açmadan verecek.

YARARLI BİR UYGULAMA

Türkiye’deki 31 ÇİM’de bugüne kadar 32 bin 105 çocuğa hizmet verildi. Merkezlerde mağdur çocuğun beyanı alanında uzman olan personel tarafından, aynalı bir odada ses ve görüntü kaydı yapılarak alınıyor. Savcı, avukat ve adli tıp uzmanları diğer odadan ifadeyi izliyor. Böylece çocuk yaşadıklarını tekrar tekrar anlatmak zorunda kalmıyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Gökçen Taner, “Çocuklar örselenmeden, birkaç ayrı yere gitmeden, bugün git yarın gel yarın gel gibi bir durumla karşılaşılmadan dava süreci yürüyor. Bu davalar çok hassas. Dolayısıyla çocuklardan sonra mağdur kadınlar için de faydalı olacaktır” dedi.

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