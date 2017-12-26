Siemens, katmanlı üretim için sorunsuz entegre edilen çözümleriyle endüstriyi değiştiriyor

Siemens, katmanlı üretim (additive manufacturing) teknolojilerinin sergilendiği dünyanın en önemli fuarlardan biri olan ve bu yıl Almanya’nın Frankfurt kentinde 14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ‘formnext 2017’ fuarına, “Digital Enterprise Suite’in Değerini Fark Edin – Katmanlı Üretimi Endüstrileştirin” sloganıyla katıldı. Yeni nesil teknolojilere öncülük eden Siemens, fuarda Digital Enterprise Suite ile katmanlı üretim için hatasız entegre edilen çözümlerini sergiledi.

Siemens bu alanda tek sağlayıcı ve dünya lideri

Fuara katılan Siemens AG Dijital Fabrika Yetkinlik Merkezi’nin Katmanlı Üretim Başkan Yardımcısı Dr. Karsten Heuser, geleceği şekillendirecek yeni nesil üretim teknolojilerinde dünyaya liderlik ettiklerini belirterek, “Siemens, katmanlı üretim makinelerinin yapımı ve kullanımında değer katan süreçlerin her bir aşamasını kapsayan entegre yazılım ve donanım çözümlerinin dünya lideri ve tek sağlayıcısı konumunda. Dolayısıyla makine üreticilerine ve kullanıcılarına, tek makine kullanan prototipleme ve küçük üretimlerden endüstriyel ölçekli üretimlere hızlı bir şekilde geçiş yapma imkânı sunabiliyoruz” dedi.

Dijital işletmeler için kapsayıcı çözümler

Siemens fuarda, dijital çağı kucaklamayı hedefleyen şirketlere yönelik geliştirdiği “Dijital İşletme” konsepti çerçevesinde kapsamlı ve kapsayıcı bir portföy sundu. Bu kapsamda tanıtımı yapılan Digital Enterprise Suite hakkında bilgi veren Dr. Karsten Heuser şunları söyledi: “Bu, makine üreticileri ve kullanıcılarının tüm dijital süreç zincirini, standart hale getirilmiş bir kullanıcı ara yüzü kullanılan tek bir entegre ilişkili yazılım ortamında planlayabilmeleri anlamına geliyor. Mühendislik, simülasyon, üretim hazırlama ve 3D yazıcı ile üretim için kullanılan araçların hepsi tek bir bağlı sistemde gruplanıyor ve bu da hata ihtimali olan veri dönüştürme ihtiyacını ve bununla ilişkili olan bilgi içeriğini kaybetme riskini ortadan kaldırıyor.”

Tüm değer zincirine yanıt veren Digital Enterprise Suite, Siemens PLM yazılım çözümlerine dayanıyor. Siemens PLM yazılım çözümleri; NX™ yazılımı, entegre bir CAD/CAM/CAE çözümü, Simcenter™ portföyü, bir simülasyon yazılımı ile test çözümleri süiti, dijital yaşam döngüsü yönetimi sistemi Teamcenter® yazılımı, üretim yürütme için Siemens Üretim Operasyonları Yönetimi (MOM) portföyünün iki öğesi olan Simatic IT ve Simatic WinCC ve bulut tabanlı açık Nesnelerin İnterneti (IoT) işletim sistemi olan Mindsphere’i kapsıyor.

Katmanlı üretim için akıllı otomasyon sistemleri

Siemens ‘formnext 2017’ fuarında, endüstriyel katmanlı üretim sistemleri için otomasyon çözümlerinin hareket kontrolünün nasıl takip edebildiğini, süreçlerin nasıl optimize edebildiğini ve böylece kullanılabilirlik, IT güvenliği, kalite ve verimliliğin nasıl geliştirebileceğini de sergiledi. Bunun yanı sıra Simatic IT UA ile katmanlı üretimin dijitalleştirilmesi, yönetimi, veri koruma ve kullanıcı hakları yönetimi konularına da değinildi.

Siemens fuarda ayrıca, düşük maliyetli ölçeklendirilebilir bulut olan, Mindsphere’i de sergiledi. Açık bir işletim sistemi olarak tasarlanan Mindsphere, makine ve dijital dünya arasında sorunsuz bağlantıyı mümkün kılıyor. Aynı zamanda Siemens’in ve üçüncü parti tedarikçilerin sunduğu veri tabanlı hizmetler arasında sorunsuz bağlanabilirlik sunuyor. Üreticinin kendi uygulamaları ve hizmetleri de sorunsuz bir şekilde sisteme entegre edilebiliyor.

Değer katan inovatif hizmetler

Siemens, ‘formnext 2017’ fuarında ilk kez, katmanlı üretimin endüstrileşmesini hızlandırmak için müşterilere yardımcı olmak üzere tasarlanan modüler danışmanlık hizmetleri süitini de sergiledi. Bu hizmet, farklı Siemens birimlerinin, tasarımdan iş modellerinin geliştirilmesine ve üretimine kadar, grubun katmanlı üretim çerçevesinde konumlandırılmış uzmanlığından yararlanıyor ve bunların hepsini tek bir kaynaktan yapıyor.

Kısa bir süre önce gaz türbini pervanelerinin yazıcı ile üretimi ve uygulaması konusundaki başarısıyla katmanlı imalat konusundaki hâkimiyetini kanıtlayan Siemens, şimdi bu uzmanlığını bağlı şirketi Materials Solutions aracılığıyla üretim hizmeti olarak diğer sektörlere de sunuyor.