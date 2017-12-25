Siemens, Topluma Katkı Raporu’nu Oyunlaştırdı

Teknolojiye olan tutkusu ve köklü birikimiyle; elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon alanlarında öncü olarak ülkemize değer katan Siemens Türkiye, fark yaratan çalışmalarına bir yenisini ekleyerek Topluma Katkı Raporu’nu sanal gerçeklik (VR- Virtual Reality) oyununa dönüştürdü. Siemens, Türkiye’deki 160. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yayınladığı Topluma Katkı Raporu’nun sonuçlarını, daha geniş kitlelerle eğlenceli bir yöntemle paylaşmak için geliştirdiği oyunun lansmanını düzenlenen Gamification Summit’te gerçekleştirdi.

Sanal gerçeklik oyunu, Siemens Sürdürülebilirlik Ofisi’nin çalışmalarıyla hayata geçirildi. Tamamen Türk mühendislerinin tasarlayarak hazırladığı oyun ile Türkiye'de ilk kez bir rapor, sanal gerçeklik oyunu haline getirildi. “Sürdürülebilir değer yaratma" ilkesiyle hareket ederek hem yerel hem de global düzeyde toplumsal ve çevresel fayda sağlamaya odaklanan Siemens Türkiye, dijitalizasyonun önemli bileşenlerinden biri olan sanal gerçeklik ve oyunlaştırma teknolojileriyle sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyor.

Tanıtımı yapılan sanal gerçeklik oyununda Topluma Katkı Raporu’ndaki amaçtan yola çıkılarak Siemens'in 160 yıl boyunca Türkiye'de katkı sağladığı alanlara odaklanılıyor. Raporda yer alan, ekonominin güçlendirilmesi, yetenekli iş gücünün artması, inovasyon, çevre ve sürdürülebilirlik, yaşam kalitesinin artırılması, toplumsal dönüşüm gibi Türkiye'nin sürdürebilir kalkınmasına katkıda bulunabilecek başlıklar altındaki veriler, oyunda sanal gerçeklik teknolojisiyle Türkiye'nin Katma Değer Haritası’na yansıtılıyor.

Toplam 10 sorudan oluşan Topluma Katkı Raporu oyununa katılan ilk 5 bin kişiye, “Siemens Türkiye 160. Yıl Hatıra Ormanı Ağaç Dikim Sertifikası” gönderilecek. App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebilen oyunun, PC tabanlı popüler sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Rift için de özel sürümleri bulunuyor. Tüm bu sürümler, turkiyedeturkiyeicin.comadresinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.