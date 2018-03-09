Sıfır Atık Projesi etkinliğinin ikincisi düzenlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve ilki Antalya'da düzenlenen Sıfır Atık Projesi etkinliğinin ikincisi Denizli'de gerçekleştirildi.

Bakanlıkça, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle uygulanan proje, 30 pilot şehirde uygulanacak.

"Üçüncüsü 23 Mart'ta Kocaeli'nde"

Üçüncüsü 23 Mart'ta Kocaeli'nde yapılması planlanan uygulamanın, başta kurumlar olmak üzere tüm Türkiye'ye yayılması amaçlanıyor.

Açıklamaya göre, Denizli'deki etkinlikte geri dönüşüm ve çevre duyarlılığına vurgu yapılarak, atıkların depolanmasının çevreye olumsuz yönde etkilerinin olduğu, geri dönüştürülmesi durumunda ise ekonomiye olumlu katkılarının olacağı ve Sıfır Atık Projesi'nin ekonomiye kazandırdıkları, uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinliğe, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci ve Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, Sıfır Atık uygulamasına vurgu yapan çeşitli canlandırmaların yanı sıra tiyatro oyuncularının sokak röportajları ve tanıtım filmi gösterimi yapıldı.

"Bin 300 ağaç kesilmekten kurtarıldı"

Sıfır Atık Projesi ile sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez binasında 77 ton kağıt, 18 ton plastik, 4 ton cam, 2 ton metal, bin 100 litre bitkisel atık yağ, 2,5 ton organik atık olmak üzere yaklaşık 105 ton değerlendirilebilir atık ekonomiye kazandırıldı. Bu sayede alışkanlıkların değiştirilmesiyle bin 300 ağaç kesilmekten kurtarıldı.