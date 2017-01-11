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Sigara içmek için çıktığı dükkanın önünde böyle kalp krizi geçirdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sigara içmek için çıktığı dükkanın önünde kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi'nde dükkandan sigara içmek için dışarı çıkan 63 yaşındaki İdris Soğukçelik kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları hemen 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Soğukçeli, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 
İdris Soğukçelik'ın kalp krizi geçirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 
 

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